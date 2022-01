L'ultimo McCarthy

Se dovessimo ora fantasticare di andare a zonzo per le avenues di Santa Fe nel New Mexico, ci aspetteremmo di vedere magicamente rami di mesquite, l’ipomea o l’opunzia. Magari nei pressi della Basilica di San Francesco in stile neoromanico, che dista 2,3 miglia – circa cinquanta minuti di cammino – dal Santa Fe Institute (stando almeno a Google Maps).

Il Sfi è un centro di ricerca dedicato allo studio multidisciplinare dei sistemi complessi. Tra i fiduciari dell’ente (trustee) c’è lo scrittore Cormac McCarthy, classe 1933. Che risiede non lontano dal numero 1399 di Hyde Park Road. E’ infatti uno dei 1.008 abitanti di Tesuque Pueblo, 8 miglia a nord di Santa Fe.

