Bruno Ceschel: il guru del self publishing

"Ciò che mi interessa di più nella fotografia, e nell’arte in generale, è la capacità di costruire il futuro. Gli artisti hanno l’abilità di raccontare, di farci pensare a un avvenire diverso, migliore. E’ questo il filo che tiene insieme ciò che faccio: libri, mostre e insegnamento”. Bruno Ceschel sa bene che la fotografia ha fatto la sua fortuna sulla capacità di memoria, di far risuscitare persone, cose e avvenimenti che non ci sono più, come spiega Roland Barthes scrivendo della sua ricerca di un’immagine che faccia rivivere la madre scomparsa. Eppure, in Ceschel, inquieto visionario, prevale la forza opposta che l’arte ha di spingersi oltre i limiti del conosciuto e, come diceva Luigi Ghirri di Daguerre, di avvicinarsi alla frontiera del “già visto” e contemporaneamente del “mai visto”.

Bruno Ceschel è considerato, nel mondo dell’editoria di fotografia, il guru dell’auto pubblicazione. Nel 2010 ha fondato un progetto culturale, poi diventato una casa editrice e una serie di seguitissime masterclass online, dal nome furbo e ottimista: Self Publish, Be Happy. Da allora, se il modo in cui i fotografi pensano e realizzano i libri è cambiato, è anche grazie alla valorizzazione e alla visibilità data a centinaia di pubblicazioni indipendenti di giovani artisti che prima venivano trascurati da editori e curatori. Il Guardian ha definito l’iniziativa di Ceschel come “l’avanguardia della rivoluzione del self publishing”. SPBH nasce infatti come invito alla nuova generazione di fotografi di inviare le proprie pubblicazioni perché potessero essere inserite nella collezione di libri fai-da-te che, l’anno scorso, è stata acquisita dalla Maison Européenne de la Photographie (MEP) di Parigi. Tremila tra libri e fanzine: una “fotografia” di ciò che è nato spontaneamente nella giovane comunità di artisti negli ultimi quindici anni.

