La nuova mostra fotografica della Fondazione Pescheria di Pesaro

La Fondazione Pescheria a Pesaro è l’unico museo d’arte contemporanea delle Marche. Un posto considerevole è dato alla fotografia, il direttore Marcello Smarrelli ha coinvolto per questo Alessandro Dandini de Sylva, che da anni collabora con varie istituzioni pubbliche e private come la Fondazione Malaspina di Ascoli Piceno. Ecco dunque l’arrivo di Stefano Graziani, fotografo triestino che presenta tutti lavori inediti nelle due sale che compongono il museo: l’aula dodecagonale dell’ex chiesa del Suffragio (parzialmente demolita dal terremoto del 1930) e l’edificio dell’ex pescheria neoclassica progettata in origine come un portico dall’ingegnere ferrarese Pompeo Mancini, con molte belle colonne doriche in mattoni. Proprio queste sono evidenziate nel foglio di sala dallo studio milanese Baukuh, autore anche dell’allestimento che consta in una copertura in tela grigia piegata giusto in occorrenza delle uscite di emergenza (scelta obbligata) e dell’ingresso assiale (scelta autoriale), con grandi scritte in maiuscolo STEFANO GRAZIANI, MOSTRA FOTOGRAFICA che hanno un carattere evocativo che va al di là del loro mero significato, creano cioè un’atmosfera come in Ed Ruscha o in Venturi&Scott Brown. Le grandi scritte in colore tenue fanno dunque parlare l’architettura, sebbene il titolo scelto dall’autore sia apodittico, un non titolo piuttosto: “Questo nuovo lavoro intercetta alcune direzioni e idee del passato includendole in una serie che apre prospettive per i progetti futuri. Una sequenza pensata in maniera specifica per la Pescheria di Pesaro e il suo spazio.

