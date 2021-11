Zemmour "persona non grata" a Ginevra, dove gli islamisti sono in cattedra

La città di Ginevra ha preso posizione sull’arrivo in riva al lago il 24 novembre di Eric Zemmour, futuro candidato alle elezioni presidenziali francesi e polemista noto per la sua critica all’islam. “Eric Zemmour non è il benvenuto a Ginevra”. Una settimana fa è stata lanciata una petizione contro Zemmour e il municipio ha rifiutato di concedere la sala del ristorante del Parc des Eaux-Vives “per motivi di sicurezza”. Per il sindaco di Ginevra, Frédérique Perler, “autorizzare il signor Zemmour a tenere una conferenza in un’infrastruttura della città dimostrerebbe che Ginevra sarebbe complice della propagazione dell’odio. Saremmo quindi in totale contraddizione”. Non è contraddittorio invece che il direttore del Centro islamico di Ginevra, Hani Ramadan, il fratello di Tariq e che ha giustificato la lapidazione delle “donne adultere” (“costituisce una punizione, ma anche una forma di purificazione”) sia oggi invitato parlare nelle scuole svizzere agli studenti dopo aver perso il posto per le sue tesi. Senza contare il fondatore e presidente del Consiglio centrale islamico svizzero a Ginevra, Nicolas Blancho, anche lui a favore della lapidazione delle donne.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE