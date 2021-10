Premio Nobel letteratura 2021, vince Abdulrazak Gurnah

Il vincitore del premio Nobel per la letteratura 2021 Abdulrazak Gurnah

Lo scrittore tanzaniano premiato "per la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino dei rifugiati nel Golfo tra culture e continenti"

Il premio Nobel per la letteratura 2021 è stato assegnato a Abdulrazak Gurnah, scrittore originario della Tanzania. Nato nel 1948 nell'Isola di Zanzibar, è emigrato negli anni Sessanta in Inghilterra. Gurnah è stato premiato "per la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino dei rifugiati nel Golfo tra culture e continenti", ha reso noto l'Accademia di Svezia. Lo scrittore è stato anche docente di letteratura post coloniale e inglese all'università britannica di Kent. Succede a Louise Gluck, poetessa americana che aveva vinto il premio Nobel lo scorso anno.