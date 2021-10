Cronaca nera, salvezza delle nostre serate

Ogni sera, in migliaia di case italiane, due conviventi cenano in fretta e parlano a monosillabi. Il discorso è soffocato dalla stanchezza e dal rancore; e a volte, specie dal marzo 2020, sembra a entrambi che un imprevisto minimo potrebbe bastare a compromettere per sempre un lungo amore. Ma ecco che, mentre sparecchiano, uno dei due s’illumina in viso; si avvicina all’altro, lo abbraccia, ritrova di colpo l’affetto e l’eloquio smarriti: “C’è la nuova puntata di Federica!” esclama. Oppure: “Dobbiamo ancora vedere l’ultima Roberta!”. Federica sarebbe la Sciarelli, conduttrice di “Chi l’ha visto?”, e Roberta la Petrelluzzi di “Un giorno in pretura”: l’una sempre in moto, trepidante, e l’altra che dopo aver montato con diabolica malizia le udienze dei processi si mostra invariabilmente immobile, quasi ieratica. Le puntate ancora da vedere salvano la serata, e renderanno più sciolti anche i futuri aperitivi con gli amici. Se a vent’anni si commentava la politica, a trenta si comincia a inseguire la cronaca nera.

