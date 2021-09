Il ministro inglese dell'Uguaglianza: “Non mi interessa il colonialismo”

Il ministro inglese per l’Uguaglianza, Kemi Badenoch, ha detto che se ne frega del colonialismo e i nuovi decolonizzatori non l’hanno presa bene. Badenoch ha affermato che le società africane erano problematiche ben prima dell’arrivo delle potenze europee (“non c’è mai stato alcun concetto di ‘diritto’”) e ha sostenuto che gli imperialisti “hanno soltanto creato un gruppo diverso di vincitori e vinti”. Nata a Londra da genitori nigeriani, Badenoch è stata attaccata pesantemente per queste affermazioni. Bernard Jenkin, presidente del comitato di collegamento dei Comuni, ha dichiarato: “L’estrema sinistra sta cercando di cacciare donne come Kemi Badenoch fuori dalla politica. Non trattano gli uomini bianchi in questo modo”.

