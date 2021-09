Scurati vende “M” a Netflix e poi si vergogna

Il caso provocato dalle parole dello scrittore sull'adattamento del suo romanzo per il piccolo schermo è un piccolo, ma formidabile compendio della nostra incapacità di progettare i prodotti culturali o di accettare l’idea che si progettino

Pare quindi che “M”, saga editoriale antifascista e necessaria, diventerà anche una serie Netflix. Forse un franchise. Come “Il Signore degli anelli”, “Batman”, “Star Wars”: libro, serie, poi magari film a Venezia, videogioco per Playstation e tutto un merchandising intorno (le t-shirt con la monumentale “M” in carattere littorio, quella che campeggiava sulla copertina del libro, andrebbero di certo a ruba, altro che il vestito di Ocasio-Cortez al Met Gala).