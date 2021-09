I festival finanziati col Pnrr per sponsorizzare la cultura a km zero

Tra rigenerazione urbana e laboratori aperti. Nei borghi (dannatamente sopravvalutati) le inziative culturali si fanno per attirare turisti, e per spingere gli indigeni a guardare le vecchie pietre con occhi nuovi. Come a Revine Lago, in provincia di Treviso

Stimolazione della Consapevolezza collettiva. Sprovvisti come siamo di vita interiore – il difetto che il padre di Natalia Ginzburg rimproverava alla moglie e ai figli che si annoiavano – le intenzioni del Festival che in sigla fa SSSCH fanno un po’ paura. Si tiene a Revine Lago, provincia di Treviso. Marca trevigiana, preferiscono dire in conferenza stampa gli organizzatori, fieri di ritrovarsi fra i vincitori del Bando Borghi in Festival finanziato dal ministero della Cultura. Soldi, per apparecchiare “due mesi di laboratorio aperto dove ora c’è silenzio”.