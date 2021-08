Leonardo Fioravanti, il medico camminatore

Piero Camporesi è uno di quegli studiosi di cui gli altri studiosi che si occupano di storia della letteratura possono anche ignorare l’esistenza. Si può fare la prova (io l’ho fatta). Gli storici, anche quelli interessati alla storia culturale, e alla storia della cultura del popolo piuttosto che di quella delle élite, hanno più familiarità con i libri di Burke o di Ginzburg che con i suoi. Quanto ai letterati, dato che i suoi studi hanno riguardato soprattutto la prima età moderna, chi si occupa della letteratura di altre epoche generalmente non lo legge. E chi si occupa di grandi scrittori, o di scrittori colti (e di scrittori autori e scrittori colti ci si occupa di solito nei dipartimenti di Lettere), di rado è interessato a seguire Camporesi nella sua discesa nei bassifondi della cultura. Nei suoi libri affiorano qua e là nomi celebri, come Ariosto o Tasso o Campanella. Ma tutti, anche questi sommi, sembrano travolti da un’onda di irrazionalità che neanche a loro consente di sollevare il capo, anche loro appaiono come uomini del loro tempo, che è un tempo di ignoranza, superstizione, magia. Leggere Camporesi è un po’ come guardare un quadro di Bosch: la sua musa è il brulichio, il flusso ingovernato della vita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE