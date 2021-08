Fra vita e morte. La Tomba Brion di Carlo Scarpa

Isolato, nei pressi di un’area agricola, circondato dai colli asolani interrotti dall’imponente Monte Grappa, si trova il cimitero di San Vito di Altivole. Ci troviamo a pochi chilometri da Asolo, nell’alta pianura trevigiana. Percorrendo il vialetto del piccolo cimitero, si arriva alla tomba monumentale Brion uno dei capolavori assoluti dell’architettura modernista. Sarebbe forse più opportuno chiamarlo giardino sepolcrale Brion, questo complesso architettonico che abbraccia il cimitero tradizionale, dove vecchio e nuovo si incontrano in una comune dimensione di eternità. Nel 1969 Carlo Scarpa riceve l’incarico dalla vedova Brion, Onorina Tomasin, di onorare la memoria del marito, morto prematuramente l’anno precedente. Tra i pionieri dell’imprenditoria italiana e dell’elettronica del consumo in particolare, Giuseppe Brion fu fondatore della Brionvega, marchio tra i più raffinati e all’avanguardia, per il quale lavorarono i migliori designer dell’epoca. Nato per un mercato di nicchia, Brionvega ebbe successo in tutto il mondo divenendo uno dei simboli del design italiano degli anni 60.

