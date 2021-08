Radici tricolore

Da Paola Egonu portabandiera del Cio designata dall’Italia a Marcell Jacobs l’uomo più veloce del mondo, in Italia ci si esalta ma pure (ancora) ci si accapiglia su questi atleti olimpionici: come se fosse (ancora) in dubbio la loro italianità. Hanno i documenti in regola, si commuovono sentendo l’Inno di Mameli, dedicano all’Italia le loro imprese, ma hanno a volte il colore di pelle, a volte il cognome, in apparenza inconsueti per la nostra Storia. “Paola Egonu diventa portabandiera olimpica perché incarna un cliché e non per meriti sportivi, ci sono almeno 30 atleti nella delegazione italiana con un curriculum più valido della Egonu, ma con la colpa di essere bianchi o eterosessuali. Egonu è un triste inno al conformismo”, ha twittato ad esempio Mario Adinolfi, “da destra”; se si può usare questo termine per una tale polemica. Dopo tutto Toni Iwobi, il primo nero divenuto membro del Senato della Repubblica, è un oriundo nigeriano ed è stato eletto nella Lega. “Marcell Jacobs un grande bresciano (alla faccia di chi so io)” ha scritto a sua volta Gad Lerner, “da sinistra”. A cui Salvini: “Povero Gad, mai una gioia… Goditi la vita e una grande vittoria italiana! Viva Marcell, che pena i rosiconi”. E poi Giovanni Malagò che ha invocato uno ius soli sportivo, che ad ogni buon conto non riguarderebbe la medaglia d’oro dei 100 metri: nato in Texas da padre marine afro-statunitense, ma cittadino italiano per lo ius sanguinis della madre e cresciuto in Italia dall’età di un anno. Ius soli è però quello di Paola Egonu, nata in Italia da genitori nigeriani. “Nuovi italiani”, è stato comunque commentato. E giù paragoni ad esempio con Fiona May: nata nel Regno Unito da genitori giamaicani e diventata italiana per matrimonio. Come Malika Ayane, nata in Italia da padre marocchino e madre italiana, o come Mario Balotelli, nato in Italia da genitori ghanesi e adottato da una famiglia italiana.

