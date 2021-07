Inseguire il risvolto

È morto oggi un grande editore. Pur con le critiche che si possono fare al catalogo Adelphi, è stato un editore unico nel suo genere, poco somigliante agli Einaudi, ai Valentino Bompiani. La sua è stata proprio un’altra idea, unica, dell’editoria. Roberto Calasso è stato un erudito che sapeva nascondere la sua erudizione in grandi narrazioni mitologiche, arcaiche, in cui il frammento più minuscolo spalanca le porte a un’intera civiltà. Ha fatto quello che Italo Calvino diceva che bisogna fare con i classici, né guardarli troppo da vicino per non cadere nella filologia né da troppo lontano per non farli diventare opere museali. È stato un uomo lontanissimo dall’accademia, che ha saputo anche nella critica letteraria lasciare un suo marchio unico: ricordo il suo libro su Kafka, intitolato “K.”, che ho letto di recente, in cui non c’è una sola frase che faccia riferimento, come accade spesso ai professori, al kafkismo pret a porter, e mi rimane ancora impressa la definizione de “La metamorfosi”, come una storia di porte che si aprono e si chiudono. E soprattutto che vengono chiuse a chiave o forzate.

