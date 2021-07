Sergio Martino, l'anti-Potëmkin di Quentin Tarantino

Le 66 pellicole spaziando dal western alla commedia sexy, il cinema "di genere" che sapeva parlare al mondo. Le serate con la Carrà ("cucinava una pasta al pomodoro straordinaria"). Chiacchierata con il regista che ha ispirato Tarantino (e non solo)

Magari i più non vi biasimeranno, se nella vostra filmografia mancano ‘Lo strano vizio della signora Wardh’ e ‘I corpi presentano tracce di violenza carnale’. Sappiate tuttavia che sono le due sole pellicole italiane in proiezione, questo luglio, al New Beverly, lo storico cinema di Los Angeles del quale Quentin Tarantino è proprietario (“finché sarò ricco”, promise). Entrambe, del ’71 e del ’73, portano la firma di Sergio Martino, il regista che Tarantino laureò tra i suoi maestri ispiratori nella retrospettiva veneziana del 2004 dedicata al cinema di genere italiano. Assieme a Castellari, Di Leo, Lenzi, Margheriti, Sollima e compagnia bella, insomma gli sgraditi a certa ortodossa critica nostrana (la stessa che già massacrò Totò e negava il trenta e lode a ‘La strada’ di Fellini, malgrado la certificassero quale capolavoro francesi e americani).