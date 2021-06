Foto di carta

Se Instagram è il “cibo spazzatura”, per mangiare bene si va in libreria. Parla Lesley Martin, direttrice creativa di Aperture

La chiamano “età dell’oro del photobook”. E ci siamo proprio in mezzo. Negli ultimi due decenni l’editoria di fotografia è stata protagonista di un vero e proprio boom. Quantitativo e qualitativo. In totale controtendenza rispetto al mercato della carta stampata, l’interesse degli autori e del pubblico non ha fatto che crescere. Si sono moltiplicati gli editori. Si è diffusa la pratica del “self publishing”. E l’obiettivo di molti fotografi, più che esporre il proprio lavoro in una mostra, è soprattutto quello di vedere le proprie immagini prendere la forma di un libro.