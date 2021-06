“Io e Marilyn, fra lenzuola e Chanel”. Parla il fotografo della Monroe

La prima volta che si incontrarono per discutere il progetto del servizio fotografico, Douglas Kirkland aveva solo 27 anni e Marilyn era la ragazza della porta accanto, giocosa e più simile a una sorella che a una star del cinema. La seconda volta, la sera in cui scattò le foto che avrebbero segnato l’immaginario della seduzione per sempre, era una dea: “Fluttuava nella stanza – spiega Kirkland al Foglio – Era Marilyn Monroe, la donna su cui ogni uomo fantasticava”. Ma al loro ultimo incontro, quando le mostrò gli scatti sviluppati, si presentò un’altra Marilyn: triste, ansiosa e insicura. “Ha distrutto alcune immagini che non le piacevano, cosa che sapevo aveva fatto anche con altri fotografi, ma è stata comunque una pugnalata – continua – Si è illuminata dopo aver guardato le foto per un po’ e alla fine se n’è innamorata. ‘Quella ragazza’, ha detto riferendosi a se stessa in terza persona, ‘è il tipo di ragazza con cui ogni uomo vorrebbe essere in quel letto’. Ero d’accordo con lei”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni