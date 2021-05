Il palco di tutti

Scriveva Flaiano in una recensione al “Galileo” di Brecht, messo in scena da Strehler nel 1963: “Nel nostro paese due sono i registi che hanno capito lo spettatore e sanno tenerlo a rispettosa distanza: Strehler e la Chiesa”. Era una critica alla regia di Strehler e a tutta una solennità (la “calma delle grandi occasioni spirituali”) tale da anestetizzare la “scabrosità”, “diretta e trasandata”, della critica sociale di Bertolt Brecht. Lo diceva anche Arbasino (“ma che vuole Strehler, diventare santo?”) e lo dicevano, Fortini, Chiaromonte, Quadri, Fofi e, ancor prima, Mario Apollonio: Strehler come principale causa dell’affermazione, in Italia, di una linea estetizzante del teatro come “prodotto finito”. Non come processo generativo “da e di” una comunità, come momento partecipativo, pluralistico della cultura. Prendeva forma l’immagine vulgata di uno Strehler mago e stregone. Uno Strehler responsabile di tutti i mali della cosiddetta “regia critica”, tendenza artistico e culturale e modo produttivo che a partire dal Piccolo di Milano era poi diventata sistema e norma di tutto il teatro italiano.

