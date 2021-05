Benedetta pazzia

L’amore radicale di Goliarda Sapienza, che non è autodistruzione ma fame di vita. Ora torna in libreria (e a teatro)

Quando Goliarda Sapienza dice al suo analista, tirando un sospiro di sollievo ed esplodendo di gioia, “ma quindi non ho avuto un attacco di pazzia! Ho soltanto cercato di morire! Tanti lo fanno, non è pazzia!”, lui le spiega che lei non voleva morire, ma cambiare.

“Signora, esistono i suicidi vitali: sono un modo per uscire da qualcosa”.

“E non mi chiami signora! E si tolga la fede!”.