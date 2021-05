L'Ariosto antieroico, un poeta che voleva solamente essere lasciato in pace

Delle sette “Satire” di Ariosto avevo letto solo la terza, quella che contiene le strofe in cui l’autore scrive il più efficace dei suoi autoritratti. Ora il Saggiatore ha ripubblicato queste epistole in terzine dantesche a cura di Ermanno Cavazzoni, il più felicemente e fantasiosamente comico dei nostri attuali narratori. Come me, anche Cavazzoni non è uno studioso di letteratura italiana, ma credo che l’iniziativa di ripubblicare quest’opera minore di Ariosto sia stata sua. Molto più di Gianni Celati, suo presunto maestro, Cavazzoni è un assoluto stravagante. Il suo metodo e istinto è di rivelare tutto del genere umano partendo dal minimo e ingigantendone fino all’inverosimile dimensioni e significato. La sua comicità sembra umile, modesta, minuziosamente realistica: invece è paradossalmente epica.

