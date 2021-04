L'Italia inquieta degli anni 70 e 80 nelle foto dei diari di Ettore Bernabei

Nell’apparato fotografico dei diari di Ettore Bernabei, che escono domani raccolti per Marsilio da Piero Meucci, presidente degli Archivi Cristiani Toscani del Novecento a cui sono stati affidati dalla famiglia, c’è un’immagine che fa correre il lettore a cercare note e commenti. E’ datata 1982 e raffigura Romano Prodi, Massimo Ponzellini e Bernabei a Teheran sotto il ritratto di Khomeini: hanno lo sguardo abbacinato dal sole e fissano tutti e tre un punto, o una persona, sul quale il presidente dell’Iri sta evidentemente facendo delle osservazioni preoccupate, al punto che il suo capo delle relazioni esterne si morde le labbra. Bernabei, che in quegli anni è presidente della Italstat, è invece dritto, l’espressione immota; non un solo gesto del corpo tradisce la sua inquietudine, che pure doveva esserci, visto che tutti e tre si erano precipitati in Iran per ridiscutere i termini del contratto per la realizzazione del porto di Bandar Abbas, stipulato dallo Shah ma non riconosciuto dal nuovo regime teocratico. “L’uomo di fiducia” dell’ala fanfaniana della Dc, direttore generale della Rai fino al 1974, ha già raggiunto quel distacco che, se da un lato gli fa intuire la prossima fine del cammino del partito cattolico e lo smantellamento del sistema delle aziende pubbliche, dall’altro gli suggerisce di mettere a frutto decenni di esperienza per dare vita a quella che è adesso la prima società di produzione italiana di fiction, Lux Vide.

