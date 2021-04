Immagine e parola scritta: Arthur Miller aveva capito tutto

Quante volte capita? Un amico legge un romanzo. Gli piace, ne parla e ve lo consiglia di cuore. Per indurvi a dargli retta, cala l’asso e sfodera un’argomentazione lapidaria ma, secondo lui, decisiva. Questa: “E’ un romanzo molto cinematografico”. Frase che avrete sentito mille volte, mille volte buttata lì con disinvoltura al posto di quella giusta, che è sempre un’altra. Infatti “romanzo molto cinematografico”, come tutte le definizioni che in realtà non definiscono, può significare qualunque cosa. Può significare “romanzo avvincente” (come se tutti i film fossero portatori sani di trama incalzante: guardate “C’era una volta in Anatolia” di Nuri Bilge Ceylan e poi ne riparliamo – però tre anni dopo il regista si rifarà col capolavoro “Winter sleep”, un film, guarda un po’, molto letterario, ispirato al racconto “Mia moglie” di Anton Cechov). Può significare “romanzo efficace” (cioè, semplicemente, romanzo che fa il suo mestiere), oppure “romanzo molto minuzioso a livello descrittivo” (cioè romanzo noiosetto ma amato da quel genere di lettore bonariamente petulante, agopagliaista, proustiano vocazionale); ma anche “romanzo con splendidi botta e risposta” (a quel punto, però, ci si gioca la carta del “romanzo molto teatrale”), oppure “romanzo ambientato in luoghi già visti al cinema” (cosa che si potrebbe dire di qualsiasi romanzo ambientato a New York, a Roma o a Parigi).

