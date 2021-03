Il cattivo romanzo del virus

Solo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 ho capito bene il significato della parola “bolla”. Tutti, ma proprio tutti i miei amici, parenti e contatti social stavano guardando SanPa. L’ho fatto anch’io; ed è stato strano rivedere, un po’ sgranati, i telegiornali della mia adolescenza. Anni Novanta. Gli anni in cui si sono formati i quarantenni di oggi, i nerd e gli alternativi vintage che allora mimavano i Settanta. Come sono struggentemente lontani, i Nineties. E com’è patetico il loro piglio sfrontato, rispetto alla vera temerarietà del Novecento e alla sfrontatezza che è venuta dopo. Sistemo su uno scaffale l’antologia dei cannibali, e la fisso come si fissa un Commodore 64. Anche questa è la battuta di un cannibale, il revenant Daniele Luttazzi. Già, i revenants. Perché se da un lato i Novanta sono così lontani, dall’altro, culturalmente e letterariamente, sembrano non essere finiti mai. Basta buttare un occhio alle classifiche del terremotato 2020 editoriale: Follett, Allende, Rowling… Le buone cose di pessimo gusto delle librerie Feltrinelli a inizio Seconda Repubblica. Con l’aggiunta di Cambiare l’acqua ai fiori, ossia della versione cartacea di un medio, agrodolce film francese dell’epoca. Ma a tutt’altro livello l’attrazione per quel decennio è confermata anche dall’eco che ha avuto il libro straziante – e indirettamente autobiografico – di Claudio Giunta su Tommaso Labranca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni