Digitalizzazione, Allianz (e Esselunga). I privati salvano la Scala

Si dice che il whatever it takes di Allianz per il progetto di digitalizzazione del Teatro alla Scala e dei suoi spettacoli, con il nuovo sistema di sottotitolazione sia in sala sia per lo streaming con telecamere fisse, modello Berliner Philarmoniker, sia stato il momento più festoso del cda della Fondazione che si è tenuto ieri in via Filodrammatici per discutere del bilancio previsionale 2021, che dovrebbe chiudere in pareggio soprattutto grazie alla generosità degli sponsor. Esattamente come ai tempi di Giangiacomo Durini e Carlo d’Adda, i privati continuano a sovvenzionare il loro “gran teatro”, fulcro e termometro degli umori milanesi, con il denaro necessario non solo a garantirne il mantenimento, ma lo sviluppo. Fino al 2019, si credeva che i 20 milioni di sovvenzioni private raggiunti dalla sovrintendenza Pereira fossero insuperabili. Con l’ingresso di Esselunga, nuovo socio fondatore permanente, ricco di una dote di sei milioni di euro in cinque anni, quel picco viene superato di oltre un milione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni