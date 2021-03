Ci vorrebbe un intero libro per commentare l'autobiografia di Edgar Morin

Nella vita del sociologo francese c’è di tutto: politica e amori, convegni e viaggi emozionanti. E poi gli incontri con numerosi intellettuali, come Heidegger. O Lacan, "una specie di sciamano ispirato"

Per commentare l’autobiografia di Edgar Morin I ricordi mi vengono incontro (Raffaello Cortina, 707 pp., 34 euro) ci vorrebbe un lungo saggio o un intero volumetto. Nato esattamente un secolo fa, Morin è stato uno dei sociologi e intellettuali di sinistra più presenti e attivi della cultura europea a metà strada fra Sartre e Baudrillard. Nella sua autobiografia c’è di tutto, politica e amori, convegni e viaggi emozionanti. Ci sono ovviamente gli incontri con numerosi protagonisti del mondo intellettuale. Sono soprattutto questi incontri che mi hanno incuriosito permettendomi una prima scorribanda attraverso le pagine dell’imponente volume. Non avevo ancora letto quello che in Italia è stato il suo libro più noto, L’industria culturale, quando Franco Fortini, all’inizio degli anni Settanta, mi parlò di Morin, di sua moglie e dei loro amici Dionys Mascolo e Marguerite Duras.