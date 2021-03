sul Monte Stella

Il medico tra i Giusti

Nel Giuramento di Ippocrate di Coo non è affatto previsto il dovere di sacrificare la propria vita: “Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. (…) E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro".