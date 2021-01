Davanti agli abissi dell'uomo

Che significato ha il Giorno della memoria oggi? Ed è sufficiente e necessario dedicare alla memoria della Shoà un giorno all’anno? Ne parliamo, in questo 27 gennaio, con Rav Alfonso Arbib, dal 2005 rabbino capo della Comunità ebraica di Milano. “Ovviamente – dice Rav Arbib – concentrare la memoria in una giornata non ha senso; la memoria deve accompagnarci nella nostra vita ed è un elemento fondamentale nella vita di ogni essere umano. Credo che anche la Memoria della Shoà debba diventare un elemento fondamentale della vita di tutti noi e in particolare del mondo occidentale. Credo però sia utile dedicare al tema una giornata. Un grande Maestro dell’ebraismo, Rav Eliahu Dessler, dice a proposito delle ricorrenze dell’anno ebraico che sono come un viaggio in cui ogni volta ci si ferma in una stazione, fermarsi in quella stazione può essere utile per focalizzare alcuni temi particolari”. Come vede questa giornata, e più in generale la memoria della Shoà, nella realtà italiana? “Credo che l’Italia debba ancora fare i conti con ciò che è avvenuto durate la Seconda guerra mondiale: da una parte ci sono state indubbiamente molte persone che hanno aiutato gli ebrei e a cui dobbiamo eterna gratitudine, dall’altra però c’è stata anche una generale indifferenza e, a volte, anche complicità; si pensi soltanto al fenomeno delle delazioni, cioè di coloro che hanno consegnato ebrei ai nazisti per denaro o per altre motivazioni e si pensi alla generale assuefazione degli italiani alle leggi razziste del ‘38 e a tutti coloro che di queste leggi hanno approfittato: per esempio prendendo il posto dei docenti ebrei nelle cattedre universitarie. Ogni società deve fare i conti con il proprio passato e questo vale anche per l’Italia, non perché gli italiani di oggi siano responsabili di quel passato ma perché ognuno di noi in qualche modo è il frutto di ciò che è avvenuto nelle generazioni precedenti”.

