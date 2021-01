La guerra dei social network alle fake news non sta andando troppo bene

Una delle cose su cui fondavamo la certezza di uscirne migliori, un anno fa, era la scomparsa delle fake news, che davamo per scontata insieme a quella dei no vax. Eravamo così paralizzati e smarriti dalla pandemia che pensavamo che tutti avremmo rivoluto solo e soltanto le vecchie certezze, i vocabolari, la medicina tradizionale, gli esperti. Pensavamo che il passaggio dal sentirci in pericolo all’essere in pericolo ci avrebbe riportati all’essenziale. Invece, le fake news hanno dilagato e i no vax stanno rappresentando una delle minacce all’efficacia della campagna vaccinale.

Pubblicità

Pubblicità