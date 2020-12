La nevrosi del presente sempre smanioso di giudicare il passato

Per fortuna nessuno ricordava il dottor Pozzi, ginecologo e chirurgo francese vissuto a cavallo fra Otto e Novecento e, allora, indiscussa celebrità: sia nel bene, tanto che Sarah Bernhardt lo chiamava confidenzialmente “docteur Dieu”, sia nel male, a giudicare dalla caterva di amanti attribuitegli fra pazienti e no, con pesanti strascichi nella vita familiare, moglie disperata, figli impazziti. Ora però che Julian Barnes lo ha fatto risorgere con un magistrale saggio fiorito di digressioni e suggestioni (L’uomo con la vestaglia rossa, Einaudi), si rischia che anche il dottor Pozzi venga portato in ceppi al tribunale del presente vergognoso e spietato, cent’anni dopo la morte causata dagli spari di un cliente insoddisfatto di un intervento malriuscito allo scroto.

