Assassinio in Argentina

Il benzinaio era oltre la cinquantina, un presente scalcagnato e un passato fatto di quasi niente. L’uomo che gli aveva sparato, un pomeriggio qualunque, lì nella stazione di servizio con l’asfalto così polveroso che si era subito bevuto le tracce di sangue, era di quindici anni più vecchio, ex militare di basso grado da tempo ritiratosi in una vita opaca e periferica quanto quella di prima. Poi era scappato a piedi, i killer dei racket di periferia di solito non fanno agguati a piedi, e un’auto l’aveva travolto sulla strada. Il caso, il destino. Niente indizi. Una storia senza storia, una brutta noia persino per un giornalista di cronaca nera, da riempire di dettagli insignificanti. Un cronista della Mañana di Buenos Aires, finito alla nera quasi come un castigo, l’ultima stanza prima di farsi cacciare del tutto: quando al capo non piaci e la pensione è lontana, e la vita è più stropicciata delle strade intasate della grande città. Inizia così, con la malinconia di un hard boiled e gli odori di chiuso degli uffici e di scappamento delle vie dell’Argentina di oggi: un posto qualunque sulla grande mappa globale, dove in fondo tutto è periferia e il centro nessuno sa dove sia. Non un posto qualunque, invece, per Alver Metalli, che vicino al municipio di León Suárez ora ci vive. Anzi un po’ più in là, dove iniziano le villas. Alver Metalli che è italiano, anzi di Rimini, e dopo aver girato da inviato il Sudamerica, e continuando a fare il giornalista e anche lo scrittore, oggi vive in una “villa miseria”, quelle care al Papa Francesco, e aiuta a mandare avanti la parrocchia del suo amico Padre Pepe. Ha scritto anche un libro-testimonianza, qualche mese fa, sulla pandemia vissuta lì, in uno dei luoghi di cui meno si parla ma più massacrati dal Covid: Cuarentena. Diario dalla peste in una bidonville argentina (San Paolo). Questa volta Metalli ha scritto una detective story, anche se al posto di un Marlow c’è il riluttante cronista di nera Pedro Duran. Un racconto pieno di dettagli veri e di sapori amari, che capitolo dopo capitolo si rivela non scelto a caso dalle cronache, non una storia come un’altra. Con i tempi giusti e gli ingranaggi a posto, mescolando il presente a una storia tragica – così nota ormai, ma ancora così impossibile a essere detta, per gli argentini.

