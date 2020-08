Quando canta “I wanna be loved by you” in “A qualcuno piace caldo”, Marilyn Monroe ha trentatré anni. È da tempo la donna più bella del mondo, la più desiderata, la più ambita, l’ossessione degli americani che però non la sposerebbero né la amerebbero mai. E come potrebbero. Al loro fianco vorrebbero Doris Day: è lei la fidanzatina d’America, la donna che li fa sentire a casa al primo sguardo. Marilyn, invece, li smarrisce. Li disorienta. Marilyn è troppo e...

