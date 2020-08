Guida letteraria ai luoghi nascosti d'Italia

Ogni anno, esattamente come per i tormentoni estivi, c’è una località che fa più tendenza delle altre, uno di quei posti che aprendo Instagram trovi praticamente immortalato su qualsiasi profilo. Ibiza, Formentera, Parigi, e quest’estate tocca alla splendida Capri. Già, perché questo è l’anno in cui gli italiani (ri)scoprono di abitare in un paese meraviglioso e iniziano a scorrazzare in giro per l’Italia dimenticandosi per un momento della legge secondo cui “esotico è più bello”. Menomale.

Noi, però, abbiamo alzato l’asticella e non ci siamo accontentati di fare i turisti in Italia, ma abbiamo voluto proprio scovare quei luoghi misteriosi, e forse sconosciuti al grande pubblico, che raccontano non solo la nostra storia ma anche la nostra cultura a tutto tondo. Insomma, abbiamo voluto valicare quelli che Federico Pace, nel suo libro di recente uscita per Laterza, ha chiamato “Passaggi segreti”: “in questi giorni, in cui cominciamo a vivere quasi affamati di una più risonante e luminosa normalità”, scrive Pace, “raggiungere e attraversare questi passaggi segreti diviene un modo, vitale e inebriante, per avvicinarsi di nuovo al territorio che ci appartiene”. Ripartire da qui, dunque, dalla nostra terra, provando a vivere “istanti vertiginosi”: come? Semplicemente spingendosi un po’ più in là del perimetro di casa, esattamente come ha fatto Pace nel suo prezioso volumetto e come tenteremo di fare anche noi.

Castelli, eremi, paesaggi mozzafiato con nomi inquietanti, cripte segrete e tanto altro in questa guida ai luoghi nascosti d’Italia, ovviamente accompagnati da una buona lettura, perché non c’è estate senza la consueta lista di consigli letterari.