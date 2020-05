Ágnes Heller che amava tanto la libertà da chiederla anche per i sogni

Ágnes Heller la libertà l’ha cercata ovunque, spesso le è anche capitato di incontrarla fortuitamente, per incidenti della storia, ma per la libertà ha sempre scritto, ha sempre parlato, ha sempre sognato e ha sempre nuotato, anche a novant’anni. Sulla libertà di nuotare ci torneremo più tardi, ma bisogna partire dall’inizio per descrivere una personalità come quella della filosofa ungherese. Sopravvissuta ad Auschwitz, era ebrea, è tornata a Budapest. Si avvicina al comunismo, era giovanissima, e se ne allontana in...

