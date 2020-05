Avevo cominciato a mondare e lavare le cipolle e poi con molta cura affettarle sottili sottili, ovviamente seguendo la ricetta, prima di iniziare a cuocerle per dieci minuti in padella con olio e sale. Stop a quadri e libri m’ero detto. In casa reclusi, pioggia o sole, a inventarsi le giornate era giunto il momento di mostrare a chi mi osservava con non poco stupore che la cucina era in fondo un aspetto più che nobile, un tratto culturale addirittura....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.