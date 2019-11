L'altro Black Friday, che fece quasi implodere l'economia americana

Per noi, oggi, il Black Friday è quel venerdì che cade dopo il giorno del Ringraziamento, quando si possono ottenere grandi sconti su tanti beni di consumo. Ma il primo “Black Friday” è stato quasi 150 anni fa e non aveva nulla a che fare con lo shopping. Mentre quello di oggi secondo alcuni farebbe riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che tradizionalmente passavano dal colore rosso (perdite) al colore nero (guadagni), il primo Black Friday aveva a che fare con il colore dell'oro. E ha quasi distrutto l'economia americana.

Nel1869, spiega questo video di The Good Stuff, gli Stati Uniti avevano due forme di valuta: oro e “greenbacks”. I “biglietti verdi” erano soldi di carta, più o meno come le banconote di oggi, nati durante la guerra civile, che si era conclusa solo quattro anni prima. Prima del conflitto, tutto il denaro era basato su oro e argento. La carta moneta non esisteva. Tutte le finanze degli Stati Uniti e il bilancio federale erano legati alla quantità di metalli preziosi in circolazione. Ma la guerra civile è diventata troppo costosa per essere finanziata solo con l'oro. Quindi il governo americano si è indebitato e ha iniziato a stampare carta moneta. Poiché la stampavano con inchiostro verde, hanno guadagnato il soprannome di “biglietti verdi”. Ma anche dopo la fine della guerra civile, milioni di pezzi di queste banconote rimasero in circolazione. E il neoeletto presidente Ulysses S. Grant voleva liberarsene e riportare gli Stati Uniti a una moneta unica basata sui metalli preziosi. Quindi il governo iniziò ad acquistare titoli di guerra in cambio di oro, ripagando il debito nazionale e riducendo l'offerta di biglietti verdi in circolazione. Di conseguenza, la quantità di oro in circolazione è aumentata. Questo lo ha reso relativamente economico.

Negli anni successivi alla guerra civile, speculare sul prezzo dell'oro era diventata un'attività redditizia. Al Gold Exchange di New York c'era un'intera sala dedicata al suo acquisto e alla sua vendita. Chiamata appunto la Sala d'oro, aveva una grande fontana con una statua di cupido al centro. La freccia di Cupido puntava su un indicatore meccanico all'interno della sala, che indicava il prezzo attuale dell'oro. Proprio come qualsiasi altra merce, aumentando l'offerta d'oro, il suo valore diminuisce. Quindi il governo ha inondato il mercato con oro a buon mercato, dando a un investitore accorto l'opportunità di acquistarne grandi quantità. È proprio quello che hanno fatto Jim Fisk e Jay Gould.

Fisk era un agente di borsa che fece gran parte della sua fortuna contrabbandando durante la guerra. Gould era un magnate della ferrovia e uno degli uomini più ricchi della sua generazione. I due avevano i mezzi e la mancanza di scrupoli adeguata per sfruttare il mercato dell'oro. Sia Gould che Fisk lavoravano per la Erie Railroad, una delle vie di rifornimento più grandi e più trafficate del paese in quel momento. Il basso prezzo dei dollari avevano fatto abbassare quello delle materie prime come i cereali. Prezzi più convenienti avevano incentivato i paesi stranieri ad acquistare dagli Stati Uniti gran parte delle materie prime che provenivano dal generoso Midwest. Ciò significa che tutte quelle merci economiche dovevano essere trasportate sulla costa per essere spedite all'estero. E l'unico modo per farlo all'epoca era la ferrovia. Quella di Gould e Fisk, in particolare.

Se si possiede una percentuale significativa di qualsiasi stock o prodotto, si riduce sostanzialmente l'offerta disponibile. Pertanto, è possibile aumentare artificialmente il prezzo. Un prezzo in aumento rende quel prodotto un bene prezioso su cui investire. In effetti, se una merce diventa troppo preziosa, più persone potrebbero acquistare interesse per tale merce rispetto a quella esistente nel mondo reale. A quel punto, una certa percentuale della merce esisterebbe solo nell'immaginazione degli acquirenti. Tuttavia, i soldi sono molto reali. Ciò continuerà a intensificarsi fino a quando la bolla non scoppierà – con gli investitori che vendono le loro partecipazioni, facendo un sacco di soldi – o attraverso l'implosione spontanea e disastrosa dei mercati finanziari. La seconda ipotesi accade molto più spesso della prima, purtroppo. Ma ci arriveremo più tardi.

Nella storia il mercato di prodotti era stato monopolizzato, da quello delle cipolle a quello dello stagno, dal bestiame alle ferrovie. Ma nessuno aveva mai monopolizzato il mercato dell'oro. Fino a Gould e Fisk. Ma per realizzare con successo il loro piano, i due avevano bisogno della collaborazione del governo federale. Il tempismo era tutto. Gould e Fisk hanno dovuto acquistare l'oro quando era a buon mercato – subito dopo che il governo ha venduto le sue riserve auree. Ma hanno dovuto vendere proprio appena prima di un'altra iniezione d'oro. Fortunatamente per loro, l'amministrazione Grant era notoriamente corrotta.

Gould e Fisk si insinuarono nei circoli dell'élite di Washington e riuscirono persino a ottenere un incontro con il presidente. Cercarono di convincerlo che il rilascio di oro aveva ridotto il prezzo dei prodotti agricoli e danneggiato gli agricoltori. Dato che all'epoca l'agricoltura era praticamente l'unico settore economico negli Stati Uniti, la politica sull'oro di Grant in realtà avrebbe danneggiato l'economia generale. Grant li ascoltò educatamente, ma le loro discussioni non lo convinsero. Così i due corruppero alcuni membri del governo per sapere quando sarebbe avvenuta la prossima iniezione d'oro sul mercato.

Il 1° settembre 1869 hanno acquistato oro per un valore di 1,5 milioni di dollari, portandone il prezzo a 4,50 dollari. Potrebbe non sembrare molto, ma per ogni dollaro di aumento dei prezzi, Gould e Fisk ne hanno guadagnati circa 15 mila (che oggi sarebbero più di 25 mila dollari). Presto i due iniziarono ad accumulare oro, assicurandosene il monopolio. Alla chiusura del mercato, il 22 settembre, avevano tra i 50 e i 60 milioni di dollari in lingotti. Circa 3 volte la quantità di quello che risiedeva effettivamente nei caveau di New York City. Successivamente, il prezzo dell'oro ha continuato a salire, provocando una frenesia di acquisti. Il presidente Grant alla fine venne a conoscenza del piano di Gould e Fisk. Ma dal momento che era un grande sostenitore del “piccolo governo”, si aspettava che ci avrebbe pensato la mano invisibile del libero mercato a schiaffeggiarli. Quindi non fece nulla al riguardo.

La mattina di venerdì 24 settembre – il giorno che sarebbe poi stato ricordato come Black Friday – il prezzo è salito di 10 punti, raggiungendo alla fine i 162 dollari l'oncia. Dopo due settimane di frenetiche speculazioni sull'oro, Grant decise che il governo federale avrebbe dovuto lanciare sul mercato 4 milioni di dollari di oro per ridurne il prezzo.

Così, venerdì 24 settembre 1869, il monopolio di Gould e Fisk sull'oro fu rotto. Gli investitori però si fecero prendere dal panico, tirando fuori i loro capitali dal mercato azionario in caduta libera. Nel corso dei mesi successivi, le finanze della nazione furono in subbuglio. Le intermediazioni fallivano. Il prezzo dei prodotti agricoli si dimezzava, devastando il settore agricolo. Soprattutto, le persone non potevano pagare le tasse, che all'epoca dovevano essere pagate in oro. Ma con il prezzo così basso molti non ne avevano più abbastanza. Sarebbero passati anni prima che l'economia americana si riprendesse completamente.

Il giorno dello schianto, Gould e Fisk furono quasi linciati da una folla inferocita. Scampati a malapena, si rifugiarono in un teatro dell'opera e chiamarono le forze di sicurezza della loro ferrovia per tenere a bada la folla inferocita. Se la cavarono anche dopo un'indagine e un processo. Per anni, dopo il 24 settembre 1869, quello sarebbe stato ricordato come il Black Friday.