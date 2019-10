L’altro giorno, primo pomeriggio, oziavo su Instagram. Scrollando sulla home, tra una vignetta del New Yorker e i mille e più post dedicati a Jennifer Lopez e al suo Jungle Dress di Versace diciannove anni dopo, mi sono soffermato sulla fotografia di un amico di vecchia data, che qui chiamerò Angelo, in vacanza a Mykonos. Alla soglia dei quaranta Angelo è diventato biondo e s’è fatto togliere le rughe sia dalla fronte che dagli occhi. Per accompagnare il selfie, ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.