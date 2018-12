L’opposizione, o qualunque cosa la rappresenti nell’attesa beckettiana del compattamento del Pd, ha un validissimo alleato nei media e quasi certamente non lo sa. Topolino. Cartoon di lotta e non di governo. In Italia, il fascicolo brossurato con le avventure del detective dalla moralità integerrima e della banda dei paperi esce ogni mercoledì da tempi immemorabili, più di quarantacinque anni di sicuro, perché molti di noi nati a metà dei Sessanta lo ricordano come il loro primo acquisto autonomo e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.