Così la Marvel ricorda Stan Lee

La Marvel ha pubblicato un video-tributo a Stan Lee, il fumettista e produttore morto in un ospedale di Los Angeles il 12 novembre a 95 anni. Nato a New York nel 1922, è stato il creatore di alcuni tra i più famosi supereroi del mondo dei comics, come i Fantastici Quattro, Spider-Man, X-Men e Hulk, Thor. Lee, al secolo Stanley Martin Lieber, ha iniziato la sua carriera nel business dei fumetti a soli 17 anni: è stato il più giovane editor nel campo e ha trasformato una piccola avventura nell'editore di fumetti numero uno al mondo e, più tardi, in un gigante multimediale.

