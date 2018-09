Ricordo di Tommaso Labranca

Tommaso Labranca amava Fantozzi. Sognava “un ultimo film di Fantozzi, ma girato bene come il primo, da un erede di Luciano Salce, in cui ragioniere e famiglia sono alle prese con il montaggio di un mobile nordico in scatola piatta”. E pensava che Fantozzi fosse il primo grande personaggio comico autenticamente italiano perché privo di connotazioni regionali: Totò è napoletano, Macario è torinese, Sordi è romano, Villaggio-Fantozzi è… non è romano anche se vive a Roma, perché nei libri e...

