Gli aiuti americani (senza spot) per l'emergenza Covid

Da oggi la Croce Rossa di Firenze potrà contare, nella lotta al Covid-19, su un’ambulanza a bio-contenimento dotata degli strumenti più all’avanguardia dal punto di vista sanitario: un ventilatore polmonare, una pompa infusionale e un monitor defibrillatore multiparametrico. Un regalo che la Robert F. Kennedy Human Rights ha voluto fare alla cittadinanza, e che si aggiunge all’elenco delle attività che l’organizzazione del terzo settore nata per onorare la memoria del senatore americano ha messo in campo da quando è operativa nel nostro paese, e cioè più di 15 anni. La vettura circolerà con una dedica particolare a Maeve Kennedy Townsend McKean e a suo figlio Gideon, scomparsi ad aprile, e secondo il presidente della Croce Rossa di Firenze, Lorenzo Andreoni, “sarà fondamentale nella Fase 2, dove è indispensabile evitare contagi accidentali durante i trasporti e i trasferimenti”.

L’organizzazione no-profit, in più, ha messo a disposizione della comunità la foresteria della sua sede fiorentina, ricavata all’interno dell’ex carcere delle Murate, per ospitare il personale sanitario della Croce Rossa, che nell’intento di prevenire il contagio viene raccomandato a non frequentare gli ambienti familiari. E attraverso una collaborazione con Ikea e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, una volta a settimana provvederà alla distribuzione di pacchi alimentari e beni di prima necessità alle famiglie che ne dovessero far richiesta. “Sono estremamente orgoglioso nel vedere le associazioni no profit italiane e americane collaborare insieme per affrontare l’emergenza Covid-19, che sta colpendo entrambi i nostri paesi. Robert F. Kennedy Human Rights Italia ha raccolto fondi in tutto il mondo, tra cui donazioni di americani che, mossi da un grande amore per l’Italia e per la Toscana, hanno deciso di offrire il loro sostegno. Gli Stati Uniti d’America e l’Italia sono uniti da un’amicizia secolare, che si basa su una storia, cultura e valori condivisi. Insieme supereremo questa pandemia” ha commentato l'iniziativa il Console generale degli Stati Uniti d’America, Benjamin Wohlauer.

“La donazione - un buon esempio di amicizia tra il popolo americano e quello italiano - è l'ultimo sviluppo della continua collaborazione tra Robert F. Kennedy Human Rights Italia, presieduta da Stefano Lucchini, e la Croce Rossa”, ha detto invece Kerry Kennedy, settima figlia di Robert, fondatrice e presidente internazionale dell’associazione. “L'accesso alla sanità pubblica è un diritto umano fondamentale ed al centro degli ideali di equità e giustizia di mio padre. In quanto organizzazione per i diritti umani, siamo incredibilmente orgogliosi di questa ambulanza dotata di tutte le tecnologia più all’avanguardia che sarà usata per aiutare ad accedere al sistema sanitario coloro che si trovano in una situazione di bisogno”.