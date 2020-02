La nuova segreteria del Pd e le prime due vittime sulla Diamond Princess

DALL'ITALIA

Renzi e Conte si incontreranno la prossima settimana: “Le mie porte rimangono sempre aperte” il commento del presidente del Consiglio. Conte ha anche annunciato che in seguito riferirà in Parlamento sull’agenda politica che il governo intende perseguire fino al 2023. Mentre sulle concessioni autostradali ha detto di essere pronto ad ascoltare le proposte di Atlantia.

Il governo ha incassato la fiducia (156 voti favorevoli) al Senato sul dl intercettazioni.

Rackete agì rispettando il diritto del mare, dice la Cassazione, nelle motivazioni sull’annullamento dell’ordine d’arresto nei confronti della stessa Rackete richiesto dalla procura di Agrigento.

La procura del tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al gip di convocare Salvini in udienza nel caso Gregoretti.

Varata la nuova segreteria del Pd. Zingaretti ha proposto l’elezione di Valentina Cuppi nel ruolo di presidente. La candidatura sarà votata sabato.

Primo stop all’ops di Intesa su Ubi. Il patto di consultazione a cui aderisce il 17,8 per cento del capitale dell’istituto bergamasco l’ha definita inaccettabile.

È finita la quarantena per 19 dei 55 italiani ospitati alla Cecchignola.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -1,5 per cento. Differenziale Btp-Bund a 135,5 punti. L’euro chiude in calo a 1,07 sul dollaro

DAL MONDO

Roger Stone è stato condannato a tre anni e quattro mesi di carcere per aver ostacolato un’inchiesta del Congresso nel tentativo di proteggere Donald Trump. La scorsa settimana il presidente americano aveva attaccato i pubblici misteri e il giudice che sovrintende al processo, dicendo che il suo ex consigliere per la campagna elettorale era vittima di una vendetta da parte delle forze dell’ordine.

Due vittime sulla Diamond Princess. Due persone che avevano viaggiato sulla nave da crociera, dopo essere state contagiate dal coronavirus, sono morte. Si tratta di cittadini giapponesi: un uomo di 87 anni e una donna di 84.

È iniziato il vertice straordinario in cui i ventisette capi di stato e di governo dell’Ue dovranno trovare un accordo per il budget 2021-2027. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha proposto di versare l’1,074 per cento del pil Ue.

Pochi manifestanti in Francia contro le pensioni. Ieri alcune sigle sindacali di estrema sinistra hanno organizzato un corteo, ma a Parigi hanno partecipato soltanto 7.800 persone.

C’è un accordo in Sud Sudan. Riek Machar, ex leader dei ribelli, ha accettato di formare un governo di unità nazionale con il presidente Salva Kiir.

È morto Jean Daniel. Il fondatore del settimanale francese Nouvel Observateur, oggi Obs, aveva 99 anni.