Le modifiche alla riforma della prescrizione e Air Italy in liquidazione

DALL'ITALIA

Le modifiche alla prescrizione fuori dal milleproroghe. Il governo ha annunciato che il cosiddetto Lodo Conte-bis sarà inserito in un apposito ddl da presentare domani in Cdm. Renzi: “Un gesto di buon senso, lo apprezzo”. Ieri in commissione è stato bocciato un emendamento al milleproroghe a firma Riccardo Magi che mirava a sospendere gli effetti della riforma Bonafede fino al 2023. Iv aveva votato a favore. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha criticato la minaccia di Renzi di voler votare la sfiducia nei confronti del Guardasigilli: “Insopportabile teatrino”.

La popolazione cala di 116mila unità. Per l’Istat nel 2019 ci sono state 67 nascite ogni 100 decessi, il tasso più basso dal 1918. Si sono alzate l’età media (45,7 anni) e l’aspettativa di vita: 85 anni per le donne e 81 per gli uomini.

Air Italy è stata messa in liquidazione. Lo ha annunciato l’assemblea straordinaria dei soci. I voli saranno garantiti fino al 25 febbraio. I sindacati del trasporto aereo hanno indetto per quella data uno sciopero nazionale.

Sono diminuiti i prestiti alle imprese a dicembre (-1,9 per cento su base mensile), mentre sono cresciuti quelli alle famiglie (più 2,3 per cento rispetto al 2018). Lo ha detto la Banca d’Italia.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,7 per cento. Differenziale Btp-Bund a 136 punti. L’euro chiude stabile a 1,09 sul dollaro.

