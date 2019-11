C'è stato un forte terremoto in Albania, vicino a Durazzo

Intorno alle 4 di stanotte in Albania c’è stato un forte terremoto di intensità 6.5 della scala Richter. L'epicentro è stato registrato vicino a Durazzo, la seconda città del paese situata a una trentina di chilometri a nord ovest della capitale Tirana.

Dopo la prima forte scossa ne sono seguite altre due, di magnitudo 5.3 e 5.1. Molti palazzi sono crollati a Durazzo e nei paesi vicini. Secondo il ministero della Difesa albanese sono morte tre persone tra Thumane e Lac. Un'altra vittima a Kurbin, dove un uomo di una cinquantina d'anni, in preda al panico si è buttato da un edificio. Il ministero della Sanità ha confermato il ferimento di 150 persone.

La scossa di #terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della @RegionePuglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia.

Il terremoto è stato avvertito anche in Puglia. Il governatore della Regione, Michele Emiliano, ha detto che la scossa – che nel nostro paese non ha causato danni – ha interessato le province di Bari, Andria-Barletta, Brindisi, Fogglia, Lecce e Taranto. Per aiutare i molti i italiani presenti in Albania si sono attivate anche la Farnesina e l'ambasciata a Tirana, comunicando un numero utile a disposizione di chi si trovasse in difficoltà.