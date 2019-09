Matteo Renzi lancia il nuovo partito “Italia viva”. Durante la trasmissione “Porta a Porta” l’ex premier ha confermato che saranno 40 i parlamentari che aderiranno alla nuova formazione politica, 25 deputati e 15 senatori. Il commento del segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Un errore dividere il partito, specie in un momento in cui la sua forza è indispensabile per la qualità della nostra democrazia”.

Si è dimesso l’ad di Atlantia Giovanni Castellucci, dopo 18 anni ai vertici del gruppo, con una buona uscita da 13 milioni di euro. Le dimissioni erano state sollecitate dall’azionista di riferimento, la famiglia Benetton: “Siamo sotto choc per i fatti emersi dalle inchieste sul crollo del ponte Morandi”. Atlantia controlla Società Autostrade.

Malta accoglie i novanta migranti soccorsi lunedì notte da una motovedetta della Guardia costiera e che erano a bordo di una piccola imbarcazione alla deriva in zona di responsabilità maltese.

Altri 109 migranti sono stati recuperati ieri dalla nave Ocean Viking, con due salvataggi operati al largo della Libia.

Trenta persone sono rimaste ferite in un incidente accaduto in provincia di Pescara e che ha coinvolto un autobus di linea.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,76 per cento. Differenziale Btp-Bund a 140 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

L’Iran esclude incontri diretti con l’america. La Guida Suprema Khamenei ha detto ieri che la condizione per ogni eventuale dialogo con l’Amministrazione americana è il ritorno dell’America nell’accordo sul nucleare. Washington sta mettendo insieme tutte le perizie per stabilire da dove sono partiti gli attacchi di sabato contro le raffinerie saudite.

La produzione di petrolio tornerà normale in due o tre settimane, ha fatto sapere Riad per tranquillizzare il mercato.

Exit polls in Israele, nessuna maggioranza. Secondo le prime proiezioni, il premier Netanyahu non ha una maggioranza e nemmeno il partito rivale del generale Gantz.

Attentati in Afghanistan, 48 morti. Il doppio attacco suicida, a nord della capitale e a Kabul, è stato rivendicato dai talebani.

In Tunisia sarà Saied contro Karoui. Il professore indipendente e il tycoon attualmente in prigione hanno ottenuto il 18,4 e il 15,58 per cento dei voti e si sfideranno al ballottaggio di ottobre.