Mattarella convoca Conte al Quirinale domani alle 9.30. Oggi si è concluso il secondo giro di consultazioni dopo che i maggiori gruppi parlamentari hanno incontrato il presidente della Repubblica. Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, concluso il colloquio col Capo dello stato, ha detto di avere “accettato la proposta del M5s di indicare”, in quanto partito di maggioranza relativa, il nome del premier.

Carlo Calenda ha rassegnato le sue dimissioni dalla direzione del Pd in aperta opposizione alla formazione di un governo col M5s. L’ex ministro prospetta la creazione di un nuovo partito.

La Mare Jonio recupera 100 migranti da un gommone alla deriva al largo della Libia. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli hanno firmato il divieto d’ingresso per la nave della ong Mediterranea Saving Humans.

La Commissione europea ha avviato, su richiesta della Germania, il coordinamento per il ricollocamento dei 101 migranti a bordo della nave Eleonore.

Cala la fiducia dei consumatori. Ad agosto l’indice subisce una flessione da 113,3 a 111,9. Si registra anche un calo per l’indice del clima di fiducia delle imprese che passa da 101,2 a 98,9.

Borsa di Milano. Ftse-Mib inva. Differenziale Btp-Bund a 174 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

I governi sudamericani hanno detto a Bolsonaro di accettare gli aiuti economici internazionali offerti per spegnere gli incendi che hanno colpito la foresta amazzonica. Il presidente del Brasile aveva rifiutato inizialmente i 20 milioni di euro decisi a Biarritz dai leader del G7. Poi, lunedì, Jair Bolsonaro aveva parzialmente aperto alla possibilità di accettarli ma a patto di poter avere il pieno controllo sui fondi.

La Casa Bianca aumenta i dazi alla Cina. Il rappresentante americano al Commercio ha confermato l’aumento del cinque per cento dei dazi su una porzione di beni importati dalla Cina dal valore di 300 miliardi di dollari. I dazi, che potrebbero essere applicati nei prossimi mesi, erano previsti al 10 per cento e saranno al 15.

Apple ha chiesto scusa per la pratica di ascoltare le registrazioni delle conversazioni degli utenti con Siri. Ha annunciato che renderà la revisione delle registrazioni opzionale e che non userà più lavoratori a contratto per occuparsene.

Manifestanti contro Cathay Pacific. Gli honkongesi hanno denunciato il licenziamento di alcuni dipendenti della compagnia aerea che sostenevano le proteste.

Sono morte 25 persone in Messico per un incendio doloso in un bar di Coatzacoalcos. I feriti sono 11.

E’ iniziato il processo a Najib Razak, ex primo ministro della Malaysia, contro il quale ci sono 21 capi di accusa.