Salvini contro Spadafora e le nuove tasse sui voli in Francia

DALL'ITALIA

Salvini chiede le dimissioni del sottosegretario Spadafora (M5s). “Fossi in lui mi dimetterei, le ong lo aspettano”, ha detto Salvini in una conferenza stampa al Cara di Mineo. Il sottosegretario alle Pari opportunità del M5s aveva accusato il leader della Lega di “maschilismo” e di “attacchi verbali contro Carola Rackete” in un’intervista ieri su Repubblica.

La Lega propone un emendamento al dl sicurezza per portare fino a un milione di euro le multe per le ong che non rispettano il divieto di ingresso nella acque territoriali. Previsto l’arresto del comandante della nave.

Ordinato lo spegnimento dell’Altoforno numero 2 dell’ex Ilva. Secondo la magistratura, l’azienda non avrebbe rispettato gli obblighi sulla tutela della sicurezza. “Di Maio chiederà la sospensione del provvedimento”, ha detto il segretario della Fim Cisl, Marco Bentivogli.

L’ex magistrato Bellomo agli arresti domiciliari per avere maltrattato tre borsiste e una ricercatrice del suo corso di preparazione al concorso in magistratura. Bellomo (accusato anche di estorsione) avrebbe imposto un “dress code” alle studentesse.

Costa promette di risolvere la crisi dei rifiuti a Roma entro “10 o 15 giorni” dopo un vertice con Virginia Raggi, Nicola Zingaretti e Di Maio.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,40 per cento. Differenziale Btp-Bund a 209 punti. L’euro chiude stabile a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO