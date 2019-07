La Cina avrà il più grande aeroporto al mondo

Situato a 46 chilometri a sud di Pechino, il nuovo aeroporto internazionale Daxing, iniziato nel 2014 e ultimato nei tempi previsti, sarà pronto ad aprire il 30 settembre. Prima dell'apertura al pubblico saranno svolti i controlli tecnici e i collaudi delle piste attraverso simulazioni di volo.

Con un terminal di oltre 700 000 m² di superficie Pechino Daxing diventerà il più grande aeroporto al mondo, capace di gestire fino a 620.000 voli e di ospitare fino a 200 milioni di passeggeri l’anno. L'aeroporto è stato realizzato per smistare il carico di viaggiatori dall'aeroporto di Pechino capitale. "È il più grande nodo di trasporto integrato mai realizzato", ha affremato Bai Henghong direttore del progetto. "Il terminal è stato costruito con una struttura in acciaio senza saldature. Si tratta del primo progetto al mondo con una struttura a due ponti per le partenze e gli arrivi".

Il futuristico aeroporto è stato disegnato dal prestigioso studio di architettura londinese di Zaha Hadid. Per la sua costruzione sono stati spesi più di 11 miliardi di euro e sono stati impiegati 40.000 lavoratori.