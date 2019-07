Esplosioni e lapilli di lava. Cosa sta succedendo a Stromboli

È da alcuni giorni, secondo i dati dell'Ingv di Catania, che il vulcano di Stromboli nelle isole Eolie ha aumentato la sua attività. E in queste ore hanno iniziato a produrre una serie di esplosioni. La prima, alle 16,46, ha alzato una colonna eruttiva alta due chilometri mentre i lapilli provocavano diversi incendi. Molti turisti si sono affrettati a salire sulle barche e ora sono a qualche miglio dalla costa.

Il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella, ha dichiarato che un escursionista di Milazzo è morto e un altro è rimasto ferito sul versante di Punta Corvi.

Volcano #Stromboli is not stopping to erupt! #LIVE > https://t.co/Hvb0gqEWEc https://t.co/amoUjIfwQV