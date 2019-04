DALL'ITALIA Il premier Giuseppe Conte deciderà sul caso Siri. “Lo guarderò negli occhi e deciderò sulla base del principio di innocenza”, ha detto il premier ai cronisti a proposito del sottosegretario leghista indagato per corruzione: “Si possono prendere delle decisioni anche prima che la giustizia faccia il suo corso”. “Aspetto la magistratura, né io né il premier siamo giudici”, ha replicato il vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento elettorale a Bergamo. La maggioranza si divide anche sul decreto salva Roma, che è stato rinviato nel Cdm di martedì scorso. “Salvini poteva fare qualcosa di buono”, ha detto la sindaca di Roma del M5s, Virginia Raggi. “Serve un’amministrazione più efficiente”, ha replicato Salvini. “Non siate ossessionati dai migranti”, ha detto l’inviato dell’Onu in Libia, Ghassan Salamé, dopo l’incontro col ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a Roma: “In Libia ci sono 700.000 migranti ma non tutti vogliono nuotare nel Mediterraneo. Il flusso di persone che vengono dall’Africa occidentale si è quasi azzerato rispetto a un anno fa”. La Lega propone il taglio degli stipendi per i conduttori della Rai. “Basta con i compensi faraonici, anche i dirigenti devono essere licenziabili”, hanno detto i deputati leghisti Massimiliano Capitanio e Alessandro Morelli. Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,79 per cento. Differenziale Btp-Bund a 263 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,11 sul dollaro. DAL MONDO

Kim Jong un è arrivato in Russia per incontrare Putin. Il vertice tra il leader nordcoreano e il presidente russo si terrà oggi a Vladivostok, città portuale della Russia orientale. Kim, che ripartirà domani, chiederà che la Russia interceda per alleggerire le sanzioni imposte dai paesi occidentali.

I cittadini del Donbass con il passaporto russo. Il capo del Cremlino Vladimir Putin ha firmato ieri un ordine che semplifica la procedura per ottenere un passaporto russo se gli abitanti dell’Ucraina orientale lo richiederanno.

Sono stati identificati 8 dei 9 terroristi che hanno commesso gli attacchi contro i cristiani la domenica di Pasqua in Sri Lanka. Il bilancio delle vittime è salito a 359.

C’è stata una sparatoria a Roubaix, in Francia. Tre uomini con il volto coperto hanno aperto il fuoco contro le vetrine di un caffè senza ferire nessuno. La polizia ha fermato tre persone.

Un secondo referendum in Scozia sull’indipendenza dal Regno Unito prima del maggio del 2021. Lo ha annunciato la premier scozzese Nicola Sturgeon.

A Belfast sono stati celebrati i funerali di Lyra McKee, la giornalista uccisa giovedì scorso a Derry. Tra i presenti anche la premier britannica Theresa May.

Huawei in Gran Bretagna potrà costruire parti non strategiche della rete 5G.