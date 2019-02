Cade un pino anche a viale Mazzini. Roma è in balia del vento

A Roma due persone sono rimaste ferite questa mattina a causa della caduta di un albero a Viale Mazzini. Il grosso pino è precipitato al suolo all'altezza del civico 103, colpendo tre auto. Le due persone, rispettivamente di 53 anni e 43 anni, sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santo Spirito e al Policlinico Umberto I.

Il sindaco Virginia Raggi si è recata sul luogo. "Come sapete in questi giorni le condizioni meteo non sono state delle migliori. Questa mattina c'è stato il crollo di un pino in Viale Mazzini che ha provocato due feriti gravi in codice rosso, ora mi recherò sul posto per verificare le condizioni. Il mio posto in questo momento è lì", ha detto abbandonando la conferenza stampa in programma questa mattina in Campidoglio.