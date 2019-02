DALL'ITALIA

Il governo è diviso sull'analisi costi benefici della Tav. “Non mi ha convinto”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha risposto a Pierluigi Coppola, l’unico tecnico della commissione a favore della Tav. “Coppola dice la sua, ma l’analisi ufficiale è una sola”.

“Non ci sono italiani di serie A e di serie B”, hanno scritto i parlamentari del M5s in un dossier sull’autonomia delle regioni.

Bagarre ieri mattina alla Camera dove era in corso il dibattito sulla riforma del referendum. Il Pd ha abbandonato l’Aula.

Oltre la metà di Alitalia allo Stato tramite l’ingresso nel capitale di Ferrovie e del Mef. Il vicepremier, Luigi Di Maio: “L’azienda va rilanciata, non salvata”.

Umberto Bossi è ricoverato in rianimazione. Il fondatore della Lega è stato trasferito in eliambulanza dopo un malore in casa.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,78 per cento. Differenziale Btp-Bund a 269 punti. L’euro in rialzo a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO